Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marco Asensio transferi için hem oyuncu hem de PSG ile anlaşma sağlamış ancak transferi askıya almıştı. İngiliz basını, İspanyol futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:48
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyennord'u saf dışı bırakarak play-off turuna kalan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Transferde gaza basan sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Oleksandr Zinchenko'yu bir an önce takıma kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe'de bu iki ismin yanı sıra gündeme gelen isimlerden biri de Marco Asensio olmuştu.

Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın transferi için hem oyuncu hem de kulübü PSG ile anlaşma sağlamış ancak daha sonra transferi askıya almıştı.

Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak edilirken, İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ASTON VILLA YENİDEN İSTİYOR

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Aston Villa, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı tecrübeli yıldızı yeniden transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin Asensio'yu çok beğendiği ve oyuncunun yeniden Villa Park'a dönmesini istediği aktarıldı.

Marco Asensio, 2024/25 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Aston Villa ile çıktığı 19 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

