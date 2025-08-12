Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan açıklama: Turu geçebileceğimizi biliyorduk

Fenerbahçe'de Feyenoord ile oynanan ve 5-2'lik sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile sonuçlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu eşleşmesi rövanş maçına kurtarışları ile damga vuran yetenekli eldiven İrfan Can Eğribayat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yetenekli eldiven, "İlk maçta maalesef kaybettik ama kendi aramızda konuştuk ve ilk maçtaki gibi oynarsak turu geçebileceğimizi biliyorduk." dedi. İşte o sözler...

"O GOLDEN SONRA..."

"Taraftarımız inanılmazdı. Saçma bir gol yedik. Ama her şerde bir hayır vardır. O golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptık. İkinci yarıya çıkarken, "Maç yeniden başlıyor." dedik. Gerekeni yapalım diye konuştuk aramızda. İkinci yarıda da iyi bir oyun ortaya koyduk. 4-1'den sonra bir rahatlama oldu, yorgunluk da oldu. Yolculuk da zor geçmişti ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah lige de iyi başlayıp Şampiyonlar Ligi play-off maçı için de bizim için moral olur."