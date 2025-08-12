CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan açıklama: Turu geçebileceğimizi biliyorduk

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan açıklama: Turu geçebileceğimizi biliyorduk

Fenerbahçe'de Feyenoord ile oynanan rövanş maçına kurtarışları ile damga vuran yetenekli eldiven İrfan Can Eğribayat, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 23:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan açıklama: Turu geçebileceğimizi biliyorduk

Fenerbahçe'de Feyenoord ile oynanan ve 5-2'lik sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile sonuçlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu eşleşmesi rövanş maçına kurtarışları ile damga vuran yetenekli eldiven İrfan Can Eğribayat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yetenekli eldiven, "İlk maçta maalesef kaybettik ama kendi aramızda konuştuk ve ilk maçtaki gibi oynarsak turu geçebileceğimizi biliyorduk." dedi. İşte o sözler...

"O GOLDEN SONRA..."

"Taraftarımız inanılmazdı. Saçma bir gol yedik. Ama her şerde bir hayır vardır. O golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptık. İkinci yarıya çıkarken, "Maç yeniden başlıyor." dedik. Gerekeni yapalım diye konuştuk aramızda. İkinci yarıda da iyi bir oyun ortaya koyduk. 4-1'den sonra bir rahatlama oldu, yorgunluk da oldu. Yolculuk da zor geçmişti ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah lige de iyi başlayıp Şampiyonlar Ligi play-off maçı için de bizim için moral olur."

Mou: Feyenoord'u hep yendim
Donnarumma'dan PSG'ye veda!
DİĞER
Efsane pilotu kaybetmişti… Büyük aşkı İstanbul’u adım adım gezdi!
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
F.Bahçe Kadıköy'de turladı!
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran'dan sakatlık açıklaması! Duran'dan sakatlık açıklaması! 22:50
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 22:35
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 22:19
Karabağ'dan farklı galibiyet! Karabağ'dan farklı galibiyet! 21:44
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 21:29
F.Bahçe'de kader anı! F.Bahçe'de kader anı! 21:28
Daha Eski
Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! 21:17
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! 20:55
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! 20:30
1. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:16
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 19:47
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:46