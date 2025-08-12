Fenerbahçe-Feyenoord | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki taraftar desteğiyle turu çevirmek için sahaya çıkıyor. Temsilcimizin kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, Brown, Duran, En-Nesyri
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanıyor.