Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Feyenoord | CANLI

Fenerbahçe-Feyenoord | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord'u ağırlıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 19:47
Fenerbahçe-Feyenoord | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki taraftar desteğiyle turu çevirmek için sahaya çıkıyor. Temsilcimizin kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, Brown, Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanıyor.

