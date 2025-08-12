CANLI SKOR ANA SAYFA
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber

Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Portekiz temsilcisi Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmeye çalışan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 00:18
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynadıkları 3. tur rövanş maçında 2-0 önde olmalarına rağmen 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.

UEFA KURALLARI GEREĞİ...

Böylece, Kerem Aktürkoğlu sarı lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı forma giyemeyecek.

Milli yıldızın kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın, bu hamle sonrası Kerem'in Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verebileceği ihtimali güçlenmiş oldu.

