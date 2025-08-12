Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynadıkları 3. tur rövanş maçında 2-0 önde olmalarına rağmen 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.

UEFA KURALLARI GEREĞİ...

Böylece, Kerem Aktürkoğlu sarı lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı forma giyemeyecek.

Milli yıldızın kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın, bu hamle sonrası Kerem'in Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verebileceği ihtimali güçlenmiş oldu.