CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Play-off turunda...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Play-off turunda...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2'yle deviren ve play-off'lara yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, Portekiz temsilcisiyle eşleşti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 23:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Play-off turunda...

Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 yenildiği Feyenoord'u Kadıköy cehenneminde 5-2 mağlup ederek rakibini saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Sarı lacivertli ekibin rakibiyse Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

İlk maçta Fransa'da 2-0 yendiği Nice'i Estadio da Luz'da da yine 2-0 mağlup eden Benfica, play off'lara yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. İkinci maç ise 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica'nın stadında oynanacak. Bu mücadele de ilk maç gibi saat 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının TRT 1'de yayınlanması bekleniyor ancak mücadelelerin yayınına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mou: Feyenoord'u hep yendim
Mou'dan transfer sorusuna yanıt!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada heyecan zirvede! 'Kim Milyoner Olmak İster?'de kıyasıya mücadele devam ediyor
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Donnarumma'dan PSG'ye veda!
F.Bahçe Kadıköy'de turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amrabat: Elhamdülillah istediğimizi aldık Amrabat: Elhamdülillah istediğimizi aldık 23:10
İrfan Can: Turu geçebileceğimizi biliyorduk İrfan Can: Turu geçebileceğimizi biliyorduk 23:10
Archie Brown: Onurlu ve gururluyum Archie Brown: Onurlu ve gururluyum 23:06
Donnarumma'dan PSG'ye veda! Donnarumma'dan PSG'ye veda! 23:03
Fred: Yapacak çok işimiz var Fred: Yapacak çok işimiz var 22:54
Duran'dan sakatlık açıklaması! Duran'dan sakatlık açıklaması! 22:50
Daha Eski
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 22:35
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 22:19
Karabağ'dan farklı galibiyet! Karabağ'dan farklı galibiyet! 21:44
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 21:29
F.Bahçe'de kader anı! F.Bahçe'de kader anı! 21:28
Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! 21:17