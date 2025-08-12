Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Play-off turunda...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 yenildiği Feyenoord'u Kadıköy cehenneminde 5-2 mağlup ederek rakibini saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Sarı lacivertli ekibin rakibiyse Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

İlk maçta Fransa'da 2-0 yendiği Nice'i Estadio da Luz'da da yine 2-0 mağlup eden Benfica, play off'lara yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. İkinci maç ise 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica'nın stadında oynanacak. Bu mücadele de ilk maç gibi saat 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının TRT 1'de yayınlanması bekleniyor ancak mücadelelerin yayınına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.