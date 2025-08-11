CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Niko Jankovic gelişmesi! Jose Mourinho veto etti

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Niko Jankovic gelişmesi! Jose Mourinho veto etti

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Hırvat orta saha Niko Jankovic ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, 23 yaşındaki oyuncunun transferini veto etti. İşte sebebi... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlar sürpriz bir transfere uyandı. Camia, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a gelmesini ve bir kaleci alınmasını beklerken HNK Rijeka ile Niko Jankovic'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri gündemi karıştırdı.

Hırvat kulübü 5.6 milyon Euro ve satıştan yüzde 10 pay içeren teklifi kabul ederken, geleceğe yatırım olarak görülen ve alındıktan sonra başka takıma kiralanması planlanan 23 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme sunuldu.

SÜRPRİZ TRANSFER TARAFTARI DA ŞAŞIRTTI

Ancak saatler ilerlediğinde ibre tersine döndü… Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Rijeka kulübündeki mevkidaşı Antonini Culina'yı arayıp, gelen tepkiler üzerine transferi bekletme kararı aldıklarını iletti.

Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada "Skriniar gibi 4 oyuncu gelecekti say say bitiremiyoruz", "Bissouma, Asensio, Kerem ve baba stoper beklerken biz kimleri konuşuyoruz", "Bunu hocanın istediğine bizi kimse inandıramaz" yorumları yaptığı Jankovic transferinde Sabah'ın haberine göre geri adım atılmasında en büyük etken teknik direktör Jose Mourinho oldu.

NİKO JANKOVIC ŞİMDİLİK RAFA KALDIRILDI

Yönetimin "Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Jankovic'i alıyoruz" bilgilendirmesine Portekizli hocanın tepkisi, "Geleceğe sonra yatırım yaparsınız. Önce benim istediğim oyuncuları alın. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verirken, lig başlamışken ve herkes şampiyonluk isterken acil ihtiyacımız olan futbolcular alınsın" oldu.

Hem Mourinho hem de taraftarın olumsuz yaklaşımı Fenerbahçe yöneticilerine de geri adım attırdı. Bu transfer öncelikle ihtiyaçlar giderilene kadar rafa kaldırıldı.

