Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve oyunculardan Milan Skriniar mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

JOSE MOURINHO

"GALATASARAY MAÇININ SADECE BİR DAKİKASINI İZLEDİM"

Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu? Hakem performansını nasıl buldu?

Jose Mourinho: "Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için."

"BASINDA YAZILANLARI ANLAMIYORUM"

"Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor."

"TURUN %50-50 OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var."

"TARAFTARLARIMIZ RAKİPLER İÇİN ÇOK ZOR BİR ORTAM YARATABİLİYOR"

"İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum."

"TALISCA'NIN DURUMU İSMAİL'DEN DAHA İYİ"

"Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Salı günü ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde."

"GEÇİŞ HÜCUMU TÜM TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN ÖNEMLİ"

"Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Eğer salı günü de buna bakarsanız, ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Geçişler tüm teknik direktör için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya da sorsanız, aynısını söylerler diye düşünüyorum."

"MAÇIMIZIN ERTELENMESİ İYİ OLDU"

Feyenoord'un ligde maç yapması, kendilerinin maç yapmamasını bir avantaj olarak görüyor mu?

"Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlığını bilmiyordum ama belirttiğiniz isimlere bakarsak, ben de U18 Takımı'ndan sakat oyuncuları söylerdim. Söylediğiniz isimler, oynamayan isimler. Bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı salı günkü maça verdik. Feyenoord için negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum."

"ÖNCELİĞİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK"

"Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Hedefimiz geçen sene ile aynı, öncelikle eleme turunu geçmek ve sonrasına bakmak. Önceliğimiz salı günkü maç." dedi.

MILAN SKRINIAR: TUR HALA ORTADA

"Maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz."

"TRANSFERİM İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."

"KAPTANLARDAN BİRİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

"Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Kaptanlığı ile ilgili Mourinho kendisiyle ne konuştu?

Mourinho, "Cehenneme hoş geldiniz" demişti ilk maçtan sonra. Kendisi taraftara nasıl bir çağrı yapmak ister?

Milan Skriniar: "Kendisinin özel bir konuşması olmadı. Önemli olan kaptanlık değil, takıma gösterdiğiniz liderliktir.

Cehenneme hoş geldiniz diyorum ben de hocamız gibi. Salı günü inanılmaz bir atmosfer yaratacak taraftarımız. Bizler de unutulmaz bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."