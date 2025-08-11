CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho konuşuyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve oyunculardan Milan Skriniar mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho konuşuyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve oyunculardan Milan Skriniar mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

JOSE MOURINHO

"GALATASARAY MAÇININ SADECE BİR DAKİKASINI İZLEDİM"

Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu? Hakem performansını nasıl buldu?

Jose Mourinho: "Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için."

MILAN SKRINIAR: TUR HALA ORTADA

"Maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz."

"TRANSFERİM İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."

"KAPTANLARDAN BİRİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

"Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Kaptanlığı ile ilgili Mourinho kendisiyle ne konuştu?

Mourinho, "Cehenneme hoş geldiniz" demişti ilk maçtan sonra. Kendisi taraftara nasıl bir çağrı yapmak ister?

Milan Skriniar: "Kendisinin özel bir konuşması olmadı. Önemli olan kaptanlık değil, takıma gösterdiğiniz liderliktir.

Cehenneme hoş geldiniz diyorum ben de hocamız gibi. Salı günü inanılmaz bir atmosfer yaratacak taraftarımız. Bizler de unutulmaz bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Galatasaray'dan Benjamin Pavard transferi! İtalyan gazeteci flaş gelişmeyi duyurdu
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Adalı'dan Jadon Sancho transferi hakkında açıklama
Serdal Adalı'dan flaş hakem açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan Jadon Sancho transferi hakkında açıklama Adalı'dan Jadon Sancho transferi hakkında açıklama 15:37
Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" 15:11
Konyaspor yeni sezonda da TÜMOSAN'la Konyaspor yeni sezonda da TÜMOSAN'la 15:07
Serdal Adalı'dan flaş hakem açıklaması! Serdal Adalı'dan flaş hakem açıklaması! 15:06
Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede! 14:23
Eskişehir ve Bursa doğa için karşılaşacak! Eskişehir ve Bursa doğa için karşılaşacak! 13:58
Daha Eski
Ndidi ilk antrenmanına çıktı! Ndidi ilk antrenmanına çıktı! 13:47
Milli Takım'ın Karadağ maçı biletleri satışta! Milli Takım'ın Karadağ maçı biletleri satışta! 13:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri satışa çıktı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri satışa çıktı 13:40
Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek 13:02
F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü! F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü! 12:43
F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! 12:28