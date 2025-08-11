Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho konuşuyor | CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve oyunculardan Milan Skriniar mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

JOSE MOURINHO

"GALATASARAY MAÇININ SADECE BİR DAKİKASINI İZLEDİM"

Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu? Hakem performansını nasıl buldu?

Jose Mourinho: "Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için."

MILAN SKRINIAR: TUR HALA ORTADA

"Maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz."

"TRANSFERİM İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."

"KAPTANLARDAN BİRİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

"Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum ama önemli olan takım için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Kaptanlığı ile ilgili Mourinho kendisiyle ne konuştu?

Mourinho, "Cehenneme hoş geldiniz" demişti ilk maçtan sonra. Kendisi taraftara nasıl bir çağrı yapmak ister?

Milan Skriniar: "Kendisinin özel bir konuşması olmadı. Önemli olan kaptanlık değil, takıma gösterdiğiniz liderliktir.

Cehenneme hoş geldiniz diyorum ben de hocamız gibi. Salı günü inanılmaz bir atmosfer yaratacak taraftarımız. Bizler de unutulmaz bir gece olması için elimizden geleni yapacağız."