Ziraat Türkiye Kupası
Takımın lideri: Mert Hakan

Takımın lideri: Mert Hakan

Yeni sezonda birinci kaptan olan Mert Hakan Yandaş, Samandıra’da takım arkadaşlarının en büyük destekçisi oluyor. Sarı-lacivertli yıldız, liderliğiyle teknik heyeti de epey rahatlatıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Takımın lideri: Mert Hakan

Jose Mourinho'nun isteğiyle takımın birinci kaptanı olan Mert Hakan Yandaş, Samandıra'da liderliğiyle öne çıkıyor. Sakatlığı nedeniyle henüz hazır olmayan ve forma giyemeyen Mert Hakan, buna karşın takım arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Feyenoord deplasmanında oynamayacak olsa da Rotterdam seyahatinde takımla beraber olan 30 yaşındaki futbolcu, her an arkadaşlarına ve teknik heyete yardım ediyor. Daha fazla sorumluluk alan deneyimli yıldız, teknik heyeti de rahatlatıyor. Mert Hakan'ın başta yeni transferler olmak üzere tüm arkadaşlarıyla yakından ilgilendiği bildirildi.

En deneyimli isimlerden

Mert Hakan, 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de takımın en eski isimlerinden biri. 5 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Mert Hakan, Kadıköy'de de tribünlerin en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

