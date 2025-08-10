Kadıköy rüyası

HEP DESTEK TAM DESTEK

Transferde Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemi Kerem Aktürkoğlu… Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla görüşmelerini hızlandırırken önemli detaylar göze çarpıyor. Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerde son derece olumlu geri dönüşler aldı ve anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler; Kerem'e net bir dille Fenerbahçe'de çok mutlu olacağını, taraftarların ve camianın kendisine destek vereceğini, Kadıköy'de çok sevileceğini ve asla yalnız hissetmeyeceğini aktardı.

AİLEM DE BEN DE F.BAHÇELİYİZ

Milli yıldızın hem kendisinin hem de ailesinin geçmişten beri Fenerbahçeli olduklarını anımsatarak, "Fenerbahçeliliğimizi zaten herkes biliyordu. Ailem de ben de Fenerbahçeliyiz. Galatasaray öncesinde de Fenerbahçe'ye gelme şansımız vardı. Hatta 2020'de Fenerbahçe'ye gelmek durumu olabilirdi" sözleriyle düşüncelerini dile getirdiği belirtildi. Kadıköy'de oynamayı çok istediğini aktaran Kerem Aktürkoğlu'nun mental olarak her şeye hazır olduğu ve transferde istekli davrandığı ifade edildi.

AVRUPA'YA GERİ DÖNEBİLİR

Sarı-lacivertlilerin, Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerde özel bir konuya daha vurgu yaptıkları dile getirildi. Yöneticilerin, milli yıldıza özellikle Avrupa kariyerinin bitmeyeceğini söyledikleri ifade edildi. Fenerbahçe'den Avrupa'nın büyük liglerine transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Vedat Muriqi, Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları anımsatıldı. Kerem'in de daha 26 yaşında olduğu, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan yakından izlendiği ve daha büyük bir lige gidebileceği vurgulandı.

Şampiyonlar Ligi şanssızlığı

Kerem Aktürkoğlu görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabında eşleşme ihtimali dikkat çekti. İki takım 3. Eleme Turu'nda rakiplerini elemeleri halinde play-off turunda eşleşecek. Bengica ilk maçta Nice'i 2-0 yenerken, Fenerbahçe Feyenoord'a 2-1 kaybetti. Benfica bu aşamada temkinli davranıyor. Portekiz ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmeleri halinde Kerem'in rakip olmasını istemiyor.

Orkun örneği heyecan kattı

Kerem Aktürkoğlu ile yapılan görüşmelerde Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a gidişi de örnek oluyor. Çocukluğundan bu yana Beşiktaşlı olan ve siyah-beyazlı takıma katılan Orhun gibi, Kerem'in de Kadıköy'e gidişi hedefleniyor. Kerem'in de Fenerbahçeli olarak Kadıköy'e gitmeyi beklediği vurgulanıyor.

Branco'da sorun yok

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'da sportif direktörlük görevine başlayan Mario Branco, ikili görüşmelerde bir sorun yaşatmadı. Branco, hem Fenerbahçe'yi tanıdığı hem de Benfica'yı temsil ettiği için görüşmelerde son derece etkili oluyor.

Buzları eritecekler

Sarı-lacivertli takıma transferi olası görünen Kerem Aktürkoğlu konusunda da Mert Hakan Yandaş'ın yardımcı olması bekleniyor. Daha önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan sorunların geçmişte kaldığı ve hiçbir şekilde sıkıntı bulunmadığı bildirildi. Transferin somutlaşması halinde Mert Hakan'ın Kerem'i karşılayan ilk isim olacağı dile getirildi.