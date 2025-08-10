CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, HNK Rijeka forması giyen Hırvat 10 numara Niko Jankovic'in transferini bitiriyor. Hırvat basını, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 09:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Trendyol Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Kanarya'nın 10 numara mevkisi için genç futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladığına dair Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Germanijak'ın haberine göre Fenerbahçe, Rijeka forması giyen 23 yaşındaki ofansif orta saha Niko Jankovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

İŞTE O HABER

Haberde sarı-lacivertlilerin bu transfer için 5 milyon 600 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da %10 pay vereceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Jankovic ile Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşmeye de imza atacağı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Geçtiğimiz sezon Rijeka forması ile 45 maça çıkan Niko Jankovic 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Hırvatistan alt yaş kategorilerinde de milli takımın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında bedelsiz olarak Dinamo Zagreb'den Rijeka'ya katılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Kulübü ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Jankovic'in, Transfermarkt verilerine göre 6 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.

G.Saray'dan Barış Alper kararı!
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada heyecan zirvede! 'Kim Milyoner Olmak İster?'de kıyasıya mücadele devam ediyor
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Görüşmeler başladı...
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? 09:19
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 09:09
Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş! Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş! 09:05
G.Saray'dan Barış Alper kararı! G.Saray'dan Barış Alper kararı! 08:51
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 08:35
Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 07:31
Daha Eski
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23