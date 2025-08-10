FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Niko Jankovic'te işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, HNK Rijeka forması giyen Hırvat 10 numara Niko Jankovic'in transferini bitiriyor. Hırvat basını, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Rijeka forması ile 45 maça çıkan NikoJankovic 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Hırvatistan alt yaş kategorilerinde de milli takımın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında bedelsiz olarak Dinamo Zagreb'denRijeka'ya katılmıştı.
Kulübü ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Jankovic'in,Transfermarkt verilerine göre 6 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.