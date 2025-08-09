Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Fenerbahçelilerin % 80'i Galatasaray'ı favori olarak görür!

Duayen yorumcu Ahmet Çakar, A Spor YouTube kanalında yeni başlayan "Çakar" isimli programında yeni sezonu, yapılan transferleri ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli ekiplerin yaptıkları transferleri yorumlayan Çakar, "Bu Fenerbahçe, bu Galatasaray ile Süper Lig'de baş edebilir mi? Belki 1 maçta yener, belki 2 derbide de yenebilir ama ligin sonunda baktığımda puan tablosunda kim önde olur diye sorsalar, iddia ediyorum Fenerbahçelilerin %80'i 'Galatasaray' der!" şeklinde konuştu.

