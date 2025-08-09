CANLI SKOR ANA SAYFA
Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Fenerbahçelilerin % 80'i Galatasaray'ı favori olarak görür!

Ahmet Çakar, A Spor YouTube kanalında yeni başlayan programında yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 21:36
Duayen yorumcu Ahmet Çakar, A Spor YouTube kanalında yeni başlayan "Çakar" isimli programında yeni sezonu, yapılan transferleri ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli ekiplerin yaptıkları transferleri yorumlayan Çakar, "Bu Fenerbahçe, bu Galatasaray ile Süper Lig'de baş edebilir mi? Belki 1 maçta yener, belki 2 derbide de yenebilir ama ligin sonunda baktığımda puan tablosunda kim önde olur diye sorsalar, iddia ediyorum Fenerbahçelilerin %80'i 'Galatasaray' der!" şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar'ın yeni programı "Çakar"ın 1. bölümünü izlemek için tıklayın!

