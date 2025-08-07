CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'daki rövanş maçına bıraktı. Karşılaşma, Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Hollanda basınından dikkat çeken başlıklar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 12:12
Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk oldu.

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Feyenoord'un gollerini 33. dakikada Timber ve uzatma dakikalarında Hadj Moussa kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 56. dakikada Amrabat'tan geldi.

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Bu sonuçla İstanbul'daki rövanş maçı öncesi işini zora sokan Fenerbahçe, Hollanda basınında da geniş yankı buldu.

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

HOLLANDA BASININDAN FENERBAHÇE YORUMU

Tubantia: "Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

RTL: "Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Volkskrant: "Feyenoord, ilk yarıda sergilediği canlı oyunla Rotterdam'daki yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda temposu düşse de sahadan galip ayrıldı."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

ESPN: "Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi son dakikalarda yıktı."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

NU.nl: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

NOS: "Feyenoord, uzatma dakikalarında Mourinho'nun Fenerbahçe'sini mağlup ederek zaferle ayrıldı."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

AD: "Hadj Moussa'nın son dakika golüyle Feyenoord, İstanbul'daki rövanş öncesi moral depoladı."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

De Telegraaf: "Feyenoord, doğum günü olan teknik direktör Robin van Persie yönetiminde, Kuip'te Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti."

Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda kritik önem taşıyan eşleşmenin rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak.

