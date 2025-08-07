Fenerbahçe Hollanda basınında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk oldu. Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı ele geçirdi. Feyenoord'un gollerini 33. dakikada Timber ve uzatma dakikalarında Hadj Moussa kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 56. dakikada Amrabat'tan geldi. Bu sonuçla İstanbul'daki rövanş maçı öncesi işini zora sokan Fenerbahçe, Hollanda basınında da geniş yankı buldu. HOLLANDA BASININDAN FENERBAHÇE YORUMU Tubantia: "Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor." RTL: "Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti." Volkskrant: "Feyenoord, ilk yarıda sergilediği canlı oyunla Rotterdam'daki yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda temposu düşse de sahadan galip ayrıldı." ESPN: "Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi son dakikalarda yıktı." NU.nl: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi." NOS: "Feyenoord, uzatma dakikalarında Mourinho'nun Fenerbahçe'sini mağlup ederek zaferle ayrıldı." AD: "Hadj Moussa'nın son dakika golüyle Feyenoord, İstanbul'daki rövanş öncesi moral depoladı." De Telegraaf: "Feyenoord, doğum günü olan teknik direktör Robin van Persie yönetiminde, Kuip'te Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti." Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda kritik önem taşıyan eşleşmenin rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak.