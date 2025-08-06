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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!

Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan mücadele öncesi sahaya "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun." yazılı siyah tişörtler ile çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:48
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Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Sarı lacivertliler ısınmak için sahaya "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun." yazılı siyah tişörtler ile çıktı.

Sarı lacivertlilerin paylaşımında "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: Stop crimes against humanity. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder." ifadeleri yer aldı.

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