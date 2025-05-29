Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerden 3 ismin, Portekizli çalıştırıcının görevine devam etmesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Yönetim ve hoca belirsizliğinin yanına sarı-lacivertli takımda bir de futbolcuların durumu eklendi. Kiralık olarak forma giyen Skriniar ve Kostic'in sözleşmeleri sona erdi, Kostic'in Juventus'a döneceği açıklanırken, Skriniar'ın durumu henüz netleşmedi.
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro adeta silbaştan tekrar kurulacak, kaleci, stoper, orta saha, kanatlar ve forvet hattına transfer yapılması hedefleniyor.
Başkan Ali Koç daha önceki açıklamalarında en az 4 transfer yapılacağını, ayrılıkların yaşanması halinde bu sayının artacağını ifade ederken, teknik heyetin geleceği hakkındaki belirsizlik transfer çalışmalarında da adım atılmasında gecikmeyi getiriyor.
Mourinho'nun sistemiyle ayrılık gerçekleşmesi halinde yeni gelecek ismin oyun anlayışındaki farklılık olması yeni gelecek isimlerin profillerini de etkiliyor.
Bunun yanında takımda sözleşmeleri devam eden oyuncuların durumları da teknik heyete bağlı.
Mourinho devam ederse gönderilecek isimler belli, ancak yeni hoca olması halinde söz konusu isimlerin durumu yeniden masaya yatırılacak ve karar alınacak.
Milliyet'in haberine göre, Mourinho'nun tutumundan rahatsız olan yerli oyunculardan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek gibi isimlerin Portekizli çalıştırıcı devam etmesi halinde ayrılabileceği öğrenildi.
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