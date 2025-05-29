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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerden 3 ismin, Portekizli çalıştırıcının görevine devam etmesi halinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 10:05
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Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Fenerbahçe futbolda sezonu kupasız kapatırken, camiada her anlamda belirsizlik yaşanıyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Başkan Ali Koç seçim için tarihi eylül olarak açıklasa da muhalefet hala daha erken olması için bastırıyor. Bunun yanında bir diğer problem ise Jose Mourinho.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcı tazminatsız ayrılmaya yanaşmazken, yönetim onunla yola devam etmeye çok sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Yönetim ve hoca belirsizliğinin yanına sarı-lacivertli takımda bir de futbolcuların durumu eklendi. Kiralık olarak forma giyen Skriniar ve Kostic'in sözleşmeleri sona erdi, Kostic'in Juventus'a döneceği açıklanırken, Skriniar'ın durumu henüz netleşmedi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro adeta silbaştan tekrar kurulacak, kaleci, stoper, orta saha, kanatlar ve forvet hattına transfer yapılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Başkan Ali Koç daha önceki açıklamalarında en az 4 transfer yapılacağını, ayrılıkların yaşanması halinde bu sayının artacağını ifade ederken, teknik heyetin geleceği hakkındaki belirsizlik transfer çalışmalarında da adım atılmasında gecikmeyi getiriyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Mourinho'nun sistemiyle ayrılık gerçekleşmesi halinde yeni gelecek ismin oyun anlayışındaki farklılık olması yeni gelecek isimlerin profillerini de etkiliyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Bunun yanında takımda sözleşmeleri devam eden oyuncuların durumları da teknik heyete bağlı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Mourinho devam ederse gönderilecek isimler belli, ancak yeni hoca olması halinde söz konusu isimlerin durumu yeniden masaya yatırılacak ve karar alınacak.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest

Milliyet'in haberine göre, Mourinho'nun tutumundan rahatsız olan yerli oyunculardan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek gibi isimlerin Portekizli çalıştırıcı devam etmesi halinde ayrılabileceği öğrenildi.

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