Tarihi zafer

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de şampiyon oldu... Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda Fransa'yı temsil eden AS Monaco'yu 81-70 yenerek zirveye çıktı. İlk çeyrekte beklediğimiz ritmi bulamasak da skorda farkın açılmasına izin vermedik, ilk periyot biterken 20-18 gerideydik. İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen Fenerbahçe Beko, 35-33'le devreye önde girdi. Özellikle ilk yarıda Alpha Diallo, 12 sayıyla AS Monaco adına öne çıktı.

GUDURIC VE HAYES

İkinci yarıda hem tecrübesi hem de kalitesiyle skor ve mücadele üstünlüğünü ele alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, adım adım öne geçti. Marko Guduric ve Nigel-Hayes'in liderliği almasıyla ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 54-51 üstünlükle girdi. Son çeyrek ise heyecan seviyesi son derece yüksek geçti. AS Monaco'nun iyice sertleştiği periyotta Fenerbahçe Beko hiç geri adım atmadı, adım adım zafere yaklaştı. Temsilcimiz, tarihindeki ikinci şampiyonluğunu ilan ederek tarih yazdı.

TÜM TÜRKİYE KENETLENDİ

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco karşısında oynadığı THY EuroLeague finalinde tüm Türkiye tek yürek oldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ilçelerde ve çok sayıda şehirde meydanlara dev ekranlar kuruldu. Belediyeler tarafından kurulan dev ekranlarda karşılaşma izlenirken büyük heyecan yaşandı. Özellikle İstanbul'da Kadıköy ve Ataşehir başta olmak üzere Fenerbahçe Beko'nun finaline yoğun ilgi gösterildi.

4. KEZ FİNAL HEYECANI

Sarı-lacivertli takım, THY EuroLeague'de dördüncü kez final heyecanı yaşadı. Daha önce 2016'da Berlin'de, 2017'de İstanbul'da ve 2018'de Belgrad'da final oynayan Fenerbahçe Beko, tam 7 sene sonra Abu Dabi'de final için parkeye çıktı.

ESKİ DOSTLAR RAKİP

Panathinaikos'ta beraber basketbol oynayan iki takım arkadaşı Sarunas Jasikevicius ve Vassilis Spanoulis bu kez rakip oldu. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ve AS Monaco Başantrenörü Spanoulis ilk kez bir finalde karşı karşıya geldi.

GÖZYAŞLARIYLA KUTLADILAR

Abu Dabi'de maçın bitmesiyle duygusal anlar yaşadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarihi zaferi gözyaşlarıyla kutladı. Ali Koç'un yanısıra Nicolo Melli de sarı-lacivertli forma altındaki ilk şampiyonluğunu gözyaşlarıyla karşıladı.

AZİZ YILDIRIM'DAN MESAJ

Fenerbahçe'nin önceki başkanı Aziz Yıldırım, EuroLeague şampiyonluğunu tebrik etti. Aziz Yıldırım, "8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN BAK'TAN TAKİP

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco ile oynadığı final maçını Abu Dabi'de Etihad Arena'da takip etti. Türkiye- BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı izledi. Bakan Bak maçın ardından şampiyonluk mesajı yayınladı.

ABU DABI'DE TARAFTAR DESTEĞİ

Dev finalde Fenerbahçe Beko'yu taraftarları yalnız bırakmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin vize kolaylığı sağlamasıyla maç gününde 2 bini aşkın Fenerbahçe taraftarı Abu Dabi'ye geldi. Etihad Arena'da sarı-lacivertli takıma tribünlerde büyük destek vardı. 500 kadar da Monaco taraftarı tirbünlerde yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMIYIZ

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğun ardından konuştu. Melih Mahmutoğlu, "Dünyanın en büyük takımı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim kutlamamız hepsinin önüne geçti. Yarın (bugün) İstanbul'a döndüğümüzde kutlama nasıl yapılır herkes görecek" diye vurguladı.

OLYMPIAKOS ÜÇÜNCÜ OLDU

THY EuroLeague'de üçüncülük maçında Olympiakos, Panathinaikos'u 97-93 mağlup etti. Yunan derbisinde galip gelen Olympiakos, tarihinde üçüncü kez 3.'lük kürsüsüne çıktı. Olympiakos daha önce 1998-99 ve 2023-24 sezonlarında üçüncü olmuştu. Geçen sezon şampiyonu Ergin Ataman'lı Panathinaikos ise organizasyonu dördüncü tamamladı.