Kamp yeri Portekiz olacak

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları öncesi kamp yeri netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli takım, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de Albufeira bölgesinde yapacak. Birçok Avrupa kulübünün de kamp yaptığı alanın Atlantik Okyanusu'nun kıyısında olduğu ve yaz döneminde serin havasıyla bilindiği ifade edildi.

İNGİLTERE'DEN ÖZEL ZİYARET

Sarı-lacivertli kulübün Kadıköy'de bulunan Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne özel ziyaretler gerçekleşti. İngiltere Futbol Federasyonu, Arsenal ve Birmingham yetkilileri Dereağzı'nda bulunan Fenerbahçe Futbol Akademisini ziyaret etti.