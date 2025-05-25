CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, 2025-2026 sezonunun planlamasında yer almayan 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 10:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Şampiyonluk hasreti bu sezon da süren Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kadro yapılanmasına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Yabancı kontenjanında yaşanan yoğunluk nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, 6 yabancı oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Ancak bu oyunculardan 3'üne henüz herhangi bir teklif ulaşmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, kiralık sözleşmeleri sona erip takıma geri dönen Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Omar Fayed ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Ayrıca, sözleşmeleri devam etse de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve devre arasında transfer edilen Diego Carlos da teknik heyetin planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Kulüp, İstanbul'a çağırdığı bu 6 futbolcunun menajerlerini sportif direktör Mario Branco ile görüşmeleri için davet etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Ancak şu ana kadar Lincoln, Zajc ve Becao'ya resmi bir teklifin gelmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Öte yandan Diego Carlos için Brezilya'dan bazı kulüplerin ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi

Fenerbahçe, kadro revizyonu kapsamında sözleşmeleri sona eren Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de vedalaşma kararı aldı.

G.Saray'da ayrılık kapıda!
G.Saraylı yıldıza övgü dolu sözler!
DİĞER
MAÇ BAŞLADI! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Sakat kurultayda son viraj! "Mutlak butlan" kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel'in "iptal" endişesi... Kılıçdaroğlu'nun planı
İspanya'da En-Nesyri çılgınlığı!
F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman? 10:15
Villareal-Sevilla maçı ne zaman? Villareal-Sevilla maçı ne zaman? 10:09
Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman? Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman? 10:01
Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:57
Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman? Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman? 09:49
Tottenham-Brighton maçı ne zaman? Tottenham-Brighton maçı ne zaman? 09:49
Daha Eski
Southampton-Arsenal maçı ne zaman? Southampton-Arsenal maçı ne zaman? 09:44
Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? 09:40
Trabzonspor-Samsunspor maçı bilgileri Trabzonspor-Samsunspor maçı bilgileri 09:40
Newcastle United-Everton maçı ne zaman? Newcastle United-Everton maçı ne zaman? 09:38
Ipswich Town-West Ham United maçı ne zaman? Ipswich Town-West Ham United maçı ne zaman? 09:33
Fulham-Manchester City maçı ne zaman? Fulham-Manchester City maçı ne zaman? 09:31