TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! 6 yabancının bileti kesildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, 2025-2026 sezonunun planlamasında yer almayan 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, kiralık sözleşmeleri sona erip takıma geri dönen Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Omar Fayed ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.
Ayrıca, sözleşmeleri devam etse de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve devre arasında transfer edilen Diego Carlos da teknik heyetin planları arasında yer almıyor.
Kulüp, İstanbul'a çağırdığı bu 6 futbolcunun menajerlerini sportif direktör Mario Branco ile görüşmeleri için davet etti.
Ancak şu ana kadar Lincoln, Zajc ve Becao'ya resmi bir teklifin gelmediği ifade edildi.
Öte yandan Diego Carlos için Brezilya'dan bazı kulüplerin ilgisinin bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, kadro revizyonu kapsamında sözleşmeleri sona eren Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de vedalaşma kararı aldı.
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