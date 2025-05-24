TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, çok sayıda talibi bulunan Polonyalı eldivenin yerine arayışlara başlayan Fransız ekibinin de Dominik Livakovic'i transfer etmek istediği ifade ediliyor.