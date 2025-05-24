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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...

TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat eldiveni Nice'e yollayarak Fransız ekibinin kalecisini transfer edeceği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:21
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TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...

Takvim'in haberine göre, çok sayıda talibi bulunan Polonyalı eldivenin yerine arayışlara başlayan Fransız ekibinin de Dominik Livakovic'i transfer etmek istediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...

Fenerbahçe'nin bu transferi Livakovic+para yoluyla sonuçlandırmak istediği de gelen haberler arasında.

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