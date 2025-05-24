TRANSFER HABERİ - Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat eldiveni Nice'e yollayarak Fransız ekibinin kalecisini transfer edeceği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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Bu sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 55 gol yerken 8 maçta geçit vermedi.
Livakovic ise 32 maçta 38 gol yerken 9 maçta ise kalesini gole kapattı.
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