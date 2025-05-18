Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde İkas Eyüpsor'u konuk edecek. Kanarya bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
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Daha sonra da Beşiktaş'a yenilen Sarı Kanarya, bu süreçte toplamda 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi ve sadece bordo-mavilileri devirdi. Şanssızlığını sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Eyüp'ü yenerek taraftarıyla barışmak istiyor.
DÖRT EKSİK VAR
Sarı-lacivetlilerde zorlu Eyüpspor maçı öncesinde takımda 4 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint- Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
SARI KART ALARMI
Bugün oynanacak olan zorlu Eyüpspor mücadelesi öncesinde F.Bahçe'de üç futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci bugün oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmandaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
İŞTE FENERBAHÇE- İKAS EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfancan, Talisca, En-Nesyri
İKAS Eyüpspor: Berke, Ruben, Tayfur, Umut, Dorukhan, Halil, Stepanenko, Ampem, Recep, Emre Akbaba, Umut
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