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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde İkas Eyüpsor'u konuk edecek. Kanarya bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Artık tüm planlarını yeni sezon üzerine yapmaya başlayan Fenerbahçe, bugün evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-lacivertliler, evindeki maçlarda oldukça zorlanmaya başladı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Şampiyonluğun bir kez daha ezeli rakibine gitmek üzere olması nedeniyle Kadıköy'de rakiplerine büyük bir baskı kuramayan sarı-lacivertliler, oynadığı son 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

2 YENİLGİ-2 BERABERLİK

Samsunspor beraberliği ile başlayan süreç, Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'a kaybedilmesi ile devam etti. Ardından Trabzonspor'u 4-1 yenerek nefes alan sarı-lacivertliler, Kayseri'ye puan kaptırınca umutlarını yitirdi.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Daha sonra da Beşiktaş'a yenilen Sarı Kanarya, bu süreçte toplamda 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi ve sadece bordo-mavilileri devirdi. Şanssızlığını sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, Eyüp'ü yenerek taraftarıyla barışmak istiyor.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

DÖRT EKSİK VAR

Sarı-lacivetlilerde zorlu Eyüpspor maçı öncesinde takımda 4 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Allan Saint- Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

SARI KART ALARMI

Bugün oynanacak olan zorlu Eyüpspor mücadelesi öncesinde F.Bahçe'de üç futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci bugün oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmandaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE FENERBAHÇE- İKAS EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfancan, Talisca, En-Nesyri

İKAS Eyüpspor: Berke, Ruben, Tayfur, Umut, Dorukhan, Halil, Stepanenko, Ampem, Recep, Emre Akbaba, Umut

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