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Haberler Fenerbahçe Kongre eylülde

Kongre eylülde

Camianın kazan kaldırması sonrasında sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, eylül ayındaki mali genel kurulda olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Gerekli açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Kongre eylülde

Kongre üyelerinin olağanüstü seçim için imza kampanyası başlatmasının ardından sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi. Yeterli imza sayısına ulaşılması halinde seçime gitmek zorunda kalacak olan Başkan Koç, bu durumun önüne geçmek ve camianın talebini yerine getirmek için seçim kararı aldı. Son yapılan yönetim kurulu toplantısında; bazı yöneticilerin, 'güven tazeleyelim' demesinin ardından seçime ikna olan başkan, seçim için ise eylül ayını işaret etti. Eylül ayındaki Mali Genel Kurul'da 'seçimli olağanüstü genel kurul' yapılması planlandı. Yönetim, bu gelişmeyi kısa süre içinde resmi olarak duyuracak. Başkan Ali Koç, eylül ayındaki seçimde de yeniden aday olacak. Takımın eksiklerini giderip, yıldızlarla dolu bir kadro kuracak olan Başkan Ali Koç, bu şekilde seçime güçlü girmeyi hedefliyor.

TARAFTAR TEPKİLİ

Seçim kararının eylül ayına alınmasına Fenerbahçeli taraftarlar, tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverler; "Fenerbahçe için hemen seçim" hashtagiyle sosyal medyada kampanya başlattı. Yönetime tepkiler çık gibi büyüyor.

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