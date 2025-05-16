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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Afrika basını, sarı-lacivertlilerin 1.93 boyundaki Malili orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 19:31
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Başkan Ali Koç'un alınan başarısız sonuçlar nedeniyle istifaya çağrıldığı sarı-lacivertliler, olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Eylül ayında olağanüstü seçime gidecek olan sarı-lacivertlilerde mevcut yönetim, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle ses getirmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Çok sayıda takviye yapması beklenen Kanarya'da önceliklerden biriyse orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

FENERBAHÇE'DEN IBRAHIMA SISSOKO HAMLESİ

Afrika basını, sarı-lacivertlilern Bochum forması giyen Malili orta saha oyuncusu Ibrahima Sissoko ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

5 TAKIM DAHA İSTİYOR

Africa Foot'ta yer alan haberde 1.93 boyundaki ön liberoyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart, Celtic ve Glasgow'un da ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Ibrahima Sissoko bu sezon Bochum formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.

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