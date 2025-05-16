TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Afrika basını, sarı-lacivertlilerin 1.93 boyundaki Malili orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Çok sayıda takviye yapması beklenen Kanarya'da önceliklerden biriyse orta saha transferi...
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN IBRAHIMA SISSOKO HAMLESİ
Afrika basını, sarı-lacivertlilern Bochum forması giyen Malili orta saha oyuncusu Ibrahima Sissoko ile ilgilendiğini yazdı.
5 TAKIM DAHA İSTİYOR
Africa Foot'ta yer alan haberde 1.93 boyundaki ön liberoyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Stuttgart, Celtic ve Glasgow'un da ilgilendiği kaydedildi.
Ibrahima Sissoko bu sezon Bochum formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
DİĞER