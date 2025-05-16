CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bilal Erdoğan: Gündemimde yok

Bilal Erdoğan: Gündemimde yok

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmediğini söyledi. Erdoğan, “Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bilal Erdoğan: Gündemimde yok
Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmediğini söyledi. Erdoğan, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok" dedi.
F.Bahçe Juve'nin yıldızı ile coşacak!
Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
DİĞER
Süper Lig gol krallığı yarışında güncel durum: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye'de! Rus heyet Dolmabahçe'de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul'da toplanacak
F.Bahçe'de Liva'nın yerine son aday belli oldu!
G.Saray'dan Polonyalı kaleciye sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:26
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 23:57
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! 23:57
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor 23:57
Daha Eski
Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! 23:57
İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! 23:57
Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! 23:57
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! 23:57
Solskjaer’den Masuaku kararı! Solskjaer’den Masuaku kararı! 23:57
Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... 23:57