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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için flaş transfer iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için flaş transfer iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin devre arasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında, Brezilya basınında yeniden ülkesine döneceği yönünde iddialar gündeme geldi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 10:45
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Fenerbahçe'nin devre arasında Al-Nassr'dan transfer ettiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yeniden ülkesine döneceği yönündeki iddialarla gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Brezilya medyasından bolade3.com'un haberine göre, Cruzeiro'nun transfer listesinde yer aldığı öne sürülen 31 yaşındaki yıldızın Türkiye'den ayrılarak Brezilya'ya döneceği konuşulsa da, bu ihtimalin şu aşamada oldukça düşük olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Haberde, Talisca'nın Fenerbahçe'de yıllık 6.67 milyon Euro kazandığı ve bu maaşın Brezilya'daki kulüplerin mali yapısının çok üzerinde olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Talisca, geçtiğimiz Ocak ayında sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Fenerbahçe formasıyla kısa sürede etkili bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, 20 resmi maçta 12 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Daha öncesinde transfer söylentilerine ilk ağızdan yanıt veren Talisca, TNT Sports'a verdiği röportajda Cruzeiro iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Brezilya'ya dönmeyi şu an için düşünmediğini belirten yıldız oyuncu, kariyer planlamasında her şeyin yolunda gittiğini ve yüksek seviyede bir istikrar yakaladığını söylemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Röportajında futbola başladığı kulüp Bahia'ya olan bağlılığını da dile getiren Talisca, kariyerini orada sonlandırmak istediğini şu sözlerle ifade etmişti:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

"Bahia'da futbolu bırakmak benim için vazgeçilmez bir hedef. Sadece City Group ya da Bahia istemezse başka bir şey düşünürüm. Ama şu an Brezilya'ya dönmek gibi bir planım yok."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

"Kariyerim çok iyi bir düzende ilerliyor. 10 yıldır Brezilya dışında, yüksek seviyede bir istikrar yakaladım. Ancak Bahia'da futbolu bırakmak benim için şimdiden planlanmış bir şey."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Anderson Talisca, futbol kariyerine Bahia altyapısında başladıktan sonra Avrupa'ya transfer olmuş ve Benfica formasıyla ilk uluslararası deneyimini yaşamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için Cruzeiro iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Ardından Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al-Nassr gibi kulüplerde forma giyen Talisca, Ocak 2025'te Fenerbahçe'ye transfer olarak Süper Lig'e geri döndü.

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