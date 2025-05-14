FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için flaş transfer iddiası! Brezilyalı yıldız ülkesine mi dönecek?

Brezilya'ya dönmeyi şu an için düşünmediğini belirten yıldız oyuncu, kariyer planlamasında her şeyin yolunda gittiğini ve yüksek seviyede bir istikrar yakaladığını söylemişti.

"Bahia'da futbolu bırakmak benim için vazgeçilmez bir hedef. Sadece City Group ya da Bahia istemezse başka bir şey düşünürüm. Ama şu an Brezilya'ya dönmek gibi bir planım yok."