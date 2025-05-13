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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli yönetimde Milan Skriniar ve Diego Carlos ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

Fenerbahçe, devre arasında PSG'den Milan Skriniar'ı kiralarken, Diego Carlos'u Aston Villa'dan bonservisiyle transfer etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

Skriniar, performansıyla taraftarların gözdesi olurken, Carlos ise şubat ayının başında iç bağ sakatlığı yaşadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

Sakatlığını atlattıktan sonra sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli stoper, taraftarlardan büyük tepki aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

Fenerbahçe teknik heyeti, Skriniar'ın saha içi liderliği ve oynadığı oyundan memnun olurken yönetime "Yeni sezonda takımda kalması gerekiyor. Bonservisi alınmalı" mesajını iletti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...

12 milyon Euro ödenen Diego Carlos için ise; "İyi bir teklif gelirse satılabilir" raporunu sundu. Fenerbahçe de oyuncunun menajerine "Kulüp bul" talimatı verdi.

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