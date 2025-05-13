TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de stoper kararı! Milan Skriniar ve Diego Carlos...
Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli yönetimde Milan Skriniar ve Diego Carlos ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe teknik heyeti, Skriniar'ın saha içi liderliği ve oynadığı oyundan memnun olurken yönetime "Yeni sezonda takımda kalması gerekiyor. Bonservisi alınmalı" mesajını iletti.
12 milyon Euro ödenen Diego Carlos için ise; "İyi bir teklif gelirse satılabilir" raporunu sundu. Fenerbahçe de oyuncunun menajerine "Kulüp bul" talimatı verdi.
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