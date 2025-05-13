Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları sürerken Fred ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, Sambacı için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin önünü açtı. Fred'in yerine ise Napoli'den Frank Anguissa'nın geleceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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43 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Takvim'in haberine göre; tecrübeli orta saha ve Suudi kulübünün transfer için fikir alışverişinde bulunmasına Kanarya tarafından izin verildiği aktarılıyor.
Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda 32 kez forma giydi.
YERİNE ANGUISSA GELECEK
Fred'in ayrılık ihtimalinin kuvvetli olmasından dolayı sarı lacivertlilerin Napoli'den Frank Anguissa'yı ilk sıraya koyduğu öne sürülüyor. Kamerunlu oyuncunun iki yıllık kontrat uzatma opsiyonunun bulunduğu bilgisi mevcut.
Ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığı aktarılıyor. Anguissa'nın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak öne çıkıyor... Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.
Çizme basını, güçlü fiziği ile dikkat çeken orta sahaya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu duyurmuştu. Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 35 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan merkez orta saha, Napoli'de hocası Conte'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor...
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