Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

43 MAÇTA 5 GOLÜ VAR Takvim'in haberine göre; tecrübeli orta saha ve Suudi kulübünün transfer için fikir alışverişinde bulunmasına Kanarya tarafından izin verildiği aktarılıyor.

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor.