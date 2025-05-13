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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları sürerken Fred ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, Sambacı için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin önünü açtı. Fred'in yerine ise Napoli'den Frank Anguissa'nın geleceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Fenerbahçe, Fred defterini kapatmaya hazırlanıyor. Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha için harekete geçildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Yıldız futbolcunun gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de olmasının beklenmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gelecek yıl Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek Neom SC'nin sarı lacivertliler'den Sambacı ile görüştüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Eğer bu para verilirse Fred'in satışına onay çıkacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

43 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Takvim'in haberine göre; tecrübeli orta saha ve Suudi kulübünün transfer için fikir alışverişinde bulunmasına Kanarya tarafından izin verildiği aktarılıyor.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda 32 kez forma giydi.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

YERİNE ANGUISSA GELECEK

Fred'in ayrılık ihtimalinin kuvvetli olmasından dolayı sarı lacivertlilerin Napoli'den Frank Anguissa'yı ilk sıraya koyduğu öne sürülüyor. Kamerunlu oyuncunun iki yıllık kontrat uzatma opsiyonunun bulunduğu bilgisi mevcut.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığı aktarılıyor. Anguissa'nın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak öne çıkıyor... Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Fred transferine onay çıktı! Yerine Frank Anguissa geliyor

Çizme basını, güçlü fiziği ile dikkat çeken orta sahaya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu duyurmuştu. Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 35 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan merkez orta saha, Napoli'de hocası Conte'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor...

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