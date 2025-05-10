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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sesi açıp kapatamıyorum

Sesi açıp kapatamıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maç sonrası şunları söyledi: Ciddi, dürüst, kulübü önemseyen, en iyisini sahaya koyan bir takım vardı sahada. Kazanmayı hak ettik. Elbette bizi çok mutlu eden bir galibiyet değil ama önümüzdeki maça kadar bizi biraz daha mutlu etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Sesi açıp kapatamıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maç sonrası şunları söyledi: Ciddi, dürüst, kulübü önemseyen, en iyisini sahaya koyan bir takım vardı sahada. Kazanmayı hak ettik. Elbette bizi çok mutlu eden bir galibiyet değil ama önümüzdeki maça kadar bizi biraz daha mutlu etti.

Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum.

4 transfer istediğim ile ilgili yorum yapmıyorum. Kulüp içi mesele. Benim işim kulübün içinde. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim.

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