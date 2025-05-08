FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Yusuf Akçiçek için Avrupa ekipleri sıraya girdi. Sarı lacivertliler oyuncu nun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 09:49
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Jose Mourinho'nun verdiği şansları iyi kullanan ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertliler adına bu sezonun en büyük kazanımlarından biri olmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre, bu görüşmede Fransız ekibi 20 milyon euroluk teklifini sundu ancak Fenerbahçe tarafından bu rakam az bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Yusuf Akçiçek için 30 milyon euro istediği belirtildi. Genç savunmacının transferiyle ilgili kararı ise tamamen yönetime bıraktığı aktarıldı.
Milli stoperin güncel değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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