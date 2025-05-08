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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Yusuf Akçiçek için Avrupa ekipleri sıraya girdi. Sarı lacivertliler oyuncu nun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 09:49
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takıma katılacak futbolcular kadar, gidecekler de merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Jose Mourinho'nun verdiği şansları iyi kullanan ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertliler adına bu sezonun en büyük kazanımlarından biri olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Marsilya'nın 19 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı iddia edildi. Marsilya'dan bir yönetici, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Sabah'ta yer alan habere göre, bu görüşmede Fransız ekibi 20 milyon euroluk teklifini sundu ancak Fenerbahçe tarafından bu rakam az bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Sarı-lacivertlilerin, Yusuf Akçiçek için 30 milyon euro istediği belirtildi. Genç savunmacının transferiyle ilgili kararı ise tamamen yönetime bıraktığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Milli stoperin güncel değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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