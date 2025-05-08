FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 20 milyon Euro reddedildi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takıma katılacak futbolcular kadar, gidecekler de merak konusu.

Marsilya'nın 19 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı iddia edildi. Marsilya'dan bir yönetici, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.