CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken yerine gelebilecek isimler arasında Vincenzo Montella'nın ismi öne çıkıyor. A Milli Takım'ı çalıştıran İtalyan teknik adamın sözleşmesinde yer alan özel bir madde, Fenerbahçe'nin olası hamlesini kolaylaştırabilir. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken yerine geçebilecek isimler arasında Vincenzo Montella'nın adı öne çıkmaya başladı.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği iddiaları yeniden gündeme gelirken Montella'nın A Milli Takım sözleşmesinde yer alan bir detay, bu olasılığı güçlendirdi.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Sabah gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda Mourinho ile yollarını ayırma seçeneğini masaya yatırmış durumda.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Yerine düşünülen alternatiflerden biri ise A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

İtalyan çalıştırıcının sözleşmesindeki bir madde, olası Fenerbahçe transferini kolaylaştırabilecek nitelikte.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

2026 yılının Haziran ayına kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Montella, dilerse 6 aylık maaş ödemesi yaparak görevinden ayrılabiliyor.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Aynı şekilde TFF'nin Montella ile yolları ayırmak istemesi durumunda da 6 aylık ücret tazminat olarak ödenmek zorunda.

Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?

Montella, Eylül 2023'te dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmış ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret belirlenmişti.

Özbek'ten Osimhen cevabı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza kaçırıldı!
AK Parti "yeni aşama" dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı
G.Saray'a Fransız forvet!
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı ne zaman? 10:43
Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 10:39
PSG - Arsenal rövanş maçı detayları! PSG - Arsenal rövanş maçı detayları! 10:26
Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor 10:25
Pacers, Cavaliers'ı 120-119 yendi Pacers, Cavaliers'ı 120-119 yendi 10:24
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler! Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert sözler! 10:10
Daha Eski
Özbek'ten Osimhen cevabı! Özbek'ten Osimhen cevabı! 10:08
G.Saray'a Bayern'den çifte yıldız! Görüşmeler başladı G.Saray'a Bayern'den çifte yıldız! Görüşmeler başladı 09:43
Osayi'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı Osayi'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı 09:32
Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 7 Mayıs Çarşamba 2025 08:38
Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! 01:17
A. Efes Final Four şansını kaçırdı! A. Efes Final Four şansını kaçırdı! 01:10