Montella’nın sözleşmesinde kritik madde! Fenerbahçe'nin hocası mı olacak?
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken yerine gelebilecek isimler arasında Vincenzo Montella'nın ismi öne çıkıyor. A Milli Takım'ı çalıştıran İtalyan teknik adamın sözleşmesinde yer alan özel bir madde, Fenerbahçe'nin olası hamlesini kolaylaştırabilir. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Yerine düşünülen alternatiflerden biri ise A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella.
İtalyan çalıştırıcının sözleşmesindeki bir madde, olası Fenerbahçe transferini kolaylaştırabilecek nitelikte.
2026 yılının Haziran ayına kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Montella, dilerse 6 aylık maaş ödemesi yaparak görevinden ayrılabiliyor.
Aynı şekilde TFF'nin Montella ile yolları ayırmak istemesi durumunda da 6 aylık ücret tazminat olarak ödenmek zorunda.
Montella, Eylül 2023'te dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmış ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret belirlenmişti.
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