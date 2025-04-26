Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, takımın performansının hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

İŞTE O SÖZLER

"Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez."

"ORTAYA KOYACAĞIMIZ İRADE..."

Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır. ifadelerini kullandı.