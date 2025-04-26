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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sarı lacivertli kulübün Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, takımın performansının hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 10:57
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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, takımın performansının hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

İŞTE O SÖZLER

"Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez."

"ORTAYA KOYACAĞIMIZ İRADE..."

Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır. ifadelerini kullandı.

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