Piatek harekatı

Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini son haftalara taşırken, bir yandan da yeni sezonun transfer planlaması üzerine çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrfor hattında değişiklikler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda yollarını ayıracağı Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yerini tanıdık bir isimle doldurmayı hedefliyor. Gündemdeki o isim Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek... Geçen sezon başında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu öğrenildi. Başakşehir ise 29 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Sarı-lacivertliler, takas artı para ile bu transferi sezon sonunda bitirmeyi planlıyor.

MİLAN'A 35 MİLYONA GİTTİ

Temmuz 2018'de Polonya ekibi Cracoiva'dan 4.5 milyon euroya Genao'ya giden Piatek, ocak 2019'da yani sadece 6 ay sonra Milan'a 35 milyon euroya transfer oldu. 1 sene sonra ise Milan, Polonyalı golcüyü Hertha Berlin'e 24 milyon euroya sattı.

BU SEZON 30 GOLÜ VAR

PİATEK, Başakşehir'le bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'nde 4, Konferans Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Lig'de 20 olmak üzere toplamda 30 gol kaydetti. Polonyalı oyuncunun 5 de asisti bulunuyor. Osimhen'le krallık için yarışıyor.