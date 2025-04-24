CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Piatek harekatı

Piatek harekatı

Dzeko’yla sezon sonu yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin, Başakşehir’de harika bir sezon geçiren Piatek için nabız yokladığı ortaya çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Piatek harekatı

Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini son haftalara taşırken, bir yandan da yeni sezonun transfer planlaması üzerine çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrfor hattında değişiklikler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda yollarını ayıracağı Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yerini tanıdık bir isimle doldurmayı hedefliyor. Gündemdeki o isim Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek... Geçen sezon başında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu öğrenildi. Başakşehir ise 29 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Sarı-lacivertliler, takas artı para ile bu transferi sezon sonunda bitirmeyi planlıyor.

MİLAN'A 35 MİLYONA GİTTİ

Temmuz 2018'de Polonya ekibi Cracoiva'dan 4.5 milyon euroya Genao'ya giden Piatek, ocak 2019'da yani sadece 6 ay sonra Milan'a 35 milyon euroya transfer oldu. 1 sene sonra ise Milan, Polonyalı golcüyü Hertha Berlin'e 24 milyon euroya sattı.

BU SEZON 30 GOLÜ VAR

PİATEK, Başakşehir'le bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'nde 4, Konferans Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Lig'de 20 olmak üzere toplamda 30 gol kaydetti. Polonyalı oyuncunun 5 de asisti bulunuyor. Osimhen'le krallık için yarışıyor.

G.Saray'dan Steijn hamlesi!
F.Bahçe'den Chiesa bombası!
DİĞER
Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…
CANLI | İstanbul'da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı
F.Bahçe'ye Polonyalı 10 numara!
G.Saray'dan flaş Mertens kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan Getafe ağlarına füze! Arda'dan Getafe ağlarına füze! 01:27
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 01:27
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 01:27
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 01:27
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı 01:27
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! 01:27
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! 01:27
"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" "G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" 01:27
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! 01:27
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği 01:27
Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! 01:27
Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... 01:27