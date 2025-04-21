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Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali: Olacağım!

Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali: Olacağım!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, Kayserispor karşılaşmasının ardından başkanlık adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. İşte Saran'ın o açıklaması... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 09:52
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Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali: Olacağım!

Süper Lig'in 32. haftasında sarı-lacivertliler, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşarken taraftarların öfkesi kulüp yönetimine yöneldi. Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları artarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sadettin Saran, bir taraftarın sosyal medya üzerinden yaptığı "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna net bir şekilde "Olacağım" yanıtını verdi. Bu kısa ancak net yanıt, kısa sürede Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı ve taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Daha önceki seçim sürecinde de adaylığını açıklayan ancak daha sonra Ali Koç lehine çekilen Saran'ın bu kez ne yönde bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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