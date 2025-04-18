Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, hem kaleye hem de hücum hattına önemli takviyeler yaparak iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in yerine, dünya çapında tanınan bir kaleci transfer edilecek.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da Hırvat eldivenin gönderilmesi yönünde olumlu rapor verdiği, Sportif Direktör Mario Branco'nun ise üst düzey bir alternatif için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
Golcü arayışları da hız kesmeden sürüyor.
Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe forvet hattında daha etkili bir isimle yola devam etmek istiyor.
Listenin başındaki isim ise Juventus forması giyen 25 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Vlahovic.
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vlahovic için yönetim düğmeye bastı.
Bonservis bedeli olarak belirlenen 45 milyon euro ise bu transferdeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.
Ancak yönetim, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda bu bedeli karşılamak için tüm imkanlarını seferber edecek.
Öte yandan devre arasında PSG'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Milan Skriniar için de harekete geçildi.
Fenerbahçe'nin, Slovak savunmacının bonservisini almak için kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.
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