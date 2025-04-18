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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, hem kaleye hem de hücum hattına önemli takviyeler yaparak iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 08:51
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Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, hem kalede hem de hücum hattında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

İlk olarak kaleci mevkisinde değişim yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in yerine, dünya çapında tanınan bir kaleci transfer edilecek.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da Hırvat eldivenin gönderilmesi yönünde olumlu rapor verdiği, Sportif Direktör Mario Branco'nun ise üst düzey bir alternatif için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Golcü arayışları da hız kesmeden sürüyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe forvet hattında daha etkili bir isimle yola devam etmek istiyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Listenin başındaki isim ise Juventus forması giyen 25 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Vlahovic.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vlahovic için yönetim düğmeye bastı.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Bonservis bedeli olarak belirlenen 45 milyon euro ise bu transferdeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Ancak yönetim, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda bu bedeli karşılamak için tüm imkanlarını seferber edecek.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Şampiyonlar Ligi için kadroda büyük değişim

Öte yandan devre arasında PSG'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Milan Skriniar için de harekete geçildi.

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