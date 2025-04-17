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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Alexander Djiku'ya 2 talip birden çıktı. Avrupa kulüpleri sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:37
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Alexander Djiku da yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Sarı-lacivertlilerin deneyimli stoperi Djiku ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme taşındı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Fransız basınında; Dijku'yu Fransa'da Rennes ve İspanya'dan Mallorca'nın istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Ganalı stoperle ilgili çalışmaların sezon sonunda başlayacağı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...

Deneyimli savunmacı bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

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