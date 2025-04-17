TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza 2 talip birden çıktı! Sezon sonunda görüşme...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Alexander Djiku'ya 2 talip birden çıktı. Avrupa kulüpleri sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fransız basınında; Dijku'yu Fransa'da Rennes ve İspanya'dan Mallorca'nın istediği öne sürüldü.
Ganalı stoperle ilgili çalışmaların sezon sonunda başlayacağı dile getirildi.
Deneyimli savunmacı bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Djiku'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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