TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz forvet!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sonunda Edin Dzeko ile yolların ayrılması planlanırken golcü konusunda alternatif isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İngiltere Premier Lig'den o futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Ancak haberin detayında; Fenerbahçe'nin bu transferi yapabilmek için 30 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.
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