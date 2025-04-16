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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz forvet!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz forvet!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sonunda Edin Dzeko ile yolların ayrılması planlanırken golcü konusunda alternatif isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İngiltere Premier Lig'den o futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Premier Lig'den sürpriz forvet!

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Premier Lig'den sürpriz forvet!

Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, dün Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Premier Lig'den sürpriz forvet!

16 GOL ATTI

Foot Mercato'nun haberinde; Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olduğuna vurgu yapıldı ve bu açıdan Mourinho'nun sisteminde çok iyi çalışacağı belirtildi.

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