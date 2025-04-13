FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho: Livakovic bizi kurtardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"LIVAKOVIC BİZİ KURTARDI"

"Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum."

BİREYSEL PERFORMANSLAR

"Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazan ayında biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."

"AVANTAJ BİZDE DEĞİL"

"Ben buraya Temmuz ayının başında geldim. Yaklaşık 2 ayımı aldı, nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam, buradaki işleri, yatkınlıkları anlamam 2 ayımı aldı. Ligin bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmak bizim için harika bir başarı. Maçları kazanmaya çalışacağım. Herhangi avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar aynı yere doğru gidiyor. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"DEMEK Kİ HOCA İYİ İŞ YAPMIŞ"

"Değişiklik için bekledim, çünkü takımdan memnundum. Bana göre takım çok fazla pozisyon üretiyordu. Maximin rakibin üstüne gidiyordu. Fred ve Szymanski de geliyorlardı, atağa destek veriyorlardı. Herhangi bir problem yoktu. Oyuncu değişikliğinde Oğuz'u soktum ve girer girmez 3. golün asistini yaptı. Demek ki hoca iyi iş yapmış."

SİVASSPOR ASBAŞKANI MUSTAFA KURBANAOĞLU'NA CEVAP

"Mert Müldür'e yapılan net penaltıyı gördüm. 2-0'dı ve 3-0 olabilirdi. Hakemi beğendim, maçı iyi kontrol etti. VAR hakemi çok net penaltımızı vermedi."