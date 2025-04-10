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Haberler Fenerbahçe İkinci yarının lideri

İkinci yarının lideri

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında aldığı galibiyetlerle en başarılı takım oldu. F.Bahçe, 11 haftada 26 puan toplayarak zirve yarışında puan farkını 3’e düşürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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İkinci yarının lideri

Süper Lig'de ligin ikinci devresinde 10 maça çıkan F.Bahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği G.Saray'dan 5 puan fazla topladı. İlk devreyi 50 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan G.Saray, ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda 21 puanda kaldı. Takipçisi Fenerbahçe ise geride kalan 11 haftada 26 puana ulaştı ve sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indirdi. Ligin ikinci devresinde en fazla puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı on sekizer puanla Beşiktaş, Kasımpaşa, Bodrum FK ve Antalyaspor ile 17'şer puana ulaşan Kayserispor ve Eyüpspor takip etti.

SAMANDIRA'DA KEYİFLER YERİNDE

Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. Sarı-lacivertli takımda özellikle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hem antrenmanda hem de tesis içerisinde keyiflerin yerinde olduğu belirtildi. Futbolcuların; puan farkının 3'e inmesiyle şampiyonluk yolunda söz birliği ettiği ve sezon sonuna kadar bu havayı koruyacakları aktarıldı.

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