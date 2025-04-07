Szymanski’nin 100’ü güldü

Sarı-lacivertli takımın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımdaki 100. resmi maçına çıktı. F.Bahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı. Szymanski, Tadic'in ardından sarı- lacivertlilerin tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

"2. YARIDA HAK ETTİK"

Szymanski maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Talisca'ya çok iyi bir maç çıkardığını söyledim. Maça iyi başladık. Kendi oyunumuzu ortaya koyabilmek adına en iyimizi yapmaya çalıştık ama ilk yarı maalesef istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı daha iyiydik ve 3 puanı aldık."