Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanski'nin golünde ofsayt var mı?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan mücadeleden konuk sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmada sarı-lacivertliler adına Szymanski'nin kaydettiği gol ise gündeme oturdu. Tartışmalı pozisyonu, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 11:24
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İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı.
Kaan'ın ayağıyla uzaklaştırdığı top açık koluna çarptı, devam kararı doğru. Bir oyuncu topu ayağıyla uzaklaştırırken eline çarparsa penaltı olmaz. Kostic topu eliyle kesti, her ne kadar kolunu aşağı indirmeye çalışsa da kolu yine de açık. Karar doğru. Fakat belki de siz bu satırları okurken yarı otomatik sistem çok tartışılacak.
Benim gördüğüm, Szymanski en az yarım metre ileride. Yardımcı hakem de ofsayt diye golü iptal etti ama ne hikmetse VAR golü geçerli sayıyor.
Anlaşılır gibi değil. Cihan Aydın son 5-6 dakikaya kadar fena maç yönetmedi. Sonra bazı faul ve kart hataları yaptı."
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