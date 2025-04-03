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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanski'nin golünde ofsayt var mı?

Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanski'nin golünde ofsayt var mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan mücadeleden konuk sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmada sarı-lacivertliler adına Szymanski'nin kaydettiği gol ise gündeme oturdu. Tartışmalı pozisyonu, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 11:24
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Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanki'nin golünde ofsayt var mı?

"Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.

Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanki'nin golünde ofsayt var mı?

Maça gelince.. G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı.

Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanki'nin golünde ofsayt var mı?

Tüm stat homurdanıyordu ki 45 artılarda imdada VAR hakemi, sözüm ona yarı otomatik ofsayt sistemi çıktı da Szymanski'nin attığı ama yardımcının ofsayt diye iptal ettirdiği gol, geçerli oluverdi.

Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanki'nin golünde ofsayt var mı?

İkinci yarı F.Bahçe, bir şeyler yapar mı diye düşündük ama yok. Hakem kararları açısından enteresan bir maçtı.

Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanki'nin golünde ofsayt var mı?

Kaan'ın ayağıyla uzaklaştırdığı top açık koluna çarptı, devam kararı doğru. Bir oyuncu topu ayağıyla uzaklaştırırken eline çarparsa penaltı olmaz. Kostic topu eliyle kesti, her ne kadar kolunu aşağı indirmeye çalışsa da kolu yine de açık. Karar doğru. Fakat belki de siz bu satırları okurken yarı otomatik sistem çok tartışılacak.

Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Szymanki'nin golünde ofsayt var mı?

Benim gördüğüm, Szymanski en az yarım metre ileride. Yardımcı hakem de ofsayt diye golü iptal etti ama ne hikmetse VAR golü geçerli sayıyor.

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