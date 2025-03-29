TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!
Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışını bırakmayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı ve bonservisini istediği Milan Skriniar'a talip çıktı. İspanyol basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sipay Bodrum FK maçında maçın kilidini açan Milan Skriniar'a talip çıktı.
5 KİŞİLİK LİSTEDE YER ALDI
Fichajes'in haberine göre, Atletico Madrid'in Cristian Romero'yu gündemine alması sebebiyle stoper arayışlarına başlayan Tottenham, Milan Skriniar'ı gündemine aldı.
Slovak yıldızın içinde bulunduğu 5 kişilik bir transfer listesi hazırladığı kaydedildi.
Skriniar'ın yanı sıra Jonathan Tah, Dean Huijsen, Marc Guehi ve Jarrad Branthwaite isimleri İngiliz ekibinin listede yer alıyor.
POSTECOGLOU'NUN İLK TERCİHİ DEĞİL!
Haberde, Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou'nun 'bek stoper' tanımına uymadığı gerekçesiyle listenin üst sıralarında olmadığı belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon bu sezon 13 maça çıkan Milan Skriniar 1 gol kaydetti.
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