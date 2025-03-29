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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışını bırakmayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı ve bonservisini istediği Milan Skriniar'a talip çıktı. İspanyol basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 12:52
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 ile geçen Fenerbahçe, şampiyonkluk yarışını bırakmıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Milan Skriniar, Oğuz, Szymanski ve Talisca kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Şampiyonluk iddiasını sürdüren ve kupada oynayacağı Galatasaray maçına odaklanan sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Sipay Bodrum FK maçında maçın kilidini açan Milan Skriniar'a talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

5 KİŞİLİK LİSTEDE YER ALDI

Fichajes'in haberine göre, Atletico Madrid'in Cristian Romero'yu gündemine alması sebebiyle stoper arayışlarına başlayan Tottenham, Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Slovak yıldızın içinde bulunduğu 5 kişilik bir transfer listesi hazırladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Skriniar'ın yanı sıra Jonathan Tah, Dean Huijsen, Marc Guehi ve Jarrad Branthwaite isimleri İngiliz ekibinin listede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

POSTECOGLOU'NUN İLK TERCİHİ DEĞİL!

Haberde, Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou'nun 'bek stoper' tanımına uymadığı gerekçesiyle listenin üst sıralarında olmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'yi endişelendiren gelişme! Skriniar'a talip çıktı!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon bu sezon 13 maça çıkan Milan Skriniar 1 gol kaydetti.

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