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Haberler Fenerbahçe Cenk Tosun'a forma şansı

Cenk Tosun'a forma şansı

Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımına transferi iptal olan Cenk Tosun, Mourinho tarafından daha fazla süre bulacak. Sezon başından bu yana beklediği dakikaları bulamayan deneyimli forvet, şans elde etmek istiyor. Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'nda burnunun kırılması, En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması sonrası Bodrum FK deplasmanı öncesi Tosun'un önemi arttı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Cenk Tosun'a forma şansı
Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımına transferi iptal olan Cenk Tosun, Mourinho tarafından daha fazla süre bulacak. Sezon başından bu yana beklediği dakikaları bulamayan deneyimli forvet, şans elde etmek istiyor. Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'nda burnunun kırılması, En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması sonrası Bodrum FK deplasmanı öncesi Tosun'un önemi arttı.
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