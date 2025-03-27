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Cenk Tosun'a forma şansı
Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımına transferi iptal olan Cenk Tosun, Mourinho tarafından daha fazla süre bulacak. Sezon başından bu yana beklediği dakikaları bulamayan deneyimli forvet, şans elde etmek istiyor. Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'nda burnunun kırılması, En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması sonrası Bodrum FK deplasmanı öncesi Tosun'un önemi arttı.
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