FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa'da Yusuf Akçicek düellosu kızışıyor! Yeni talipleri Fransa'dan
Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan ismi Yusuf Akçicek için Avrupa devleri sıraya girdi. Son olarak 2 Fransız temsilcisinin yarışa dahil olması ile birlikte transfer düellosu kızıştı. İşte o takımlar ve detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Ajax, Manchester United, Tottenham, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in ardından şimdi de Fransa'nın iki büyük kulübü Paris Saint- Germain'le Olympique Marsilya 19 yaşındaki stoperi takibe aldı.
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de sezon sonuna kadar Yusuf'u izleyecek. Haberlerde şu ifadeler yer aldı: "PSG'de Luis Campos, Yusuf Akçiçek transferiyle bizzat ilgilenecek. 19 yaşındaki genç stoper, yetenekleriyle göze çarpıyor."
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takıma da seçilen Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısında yetişmiş ve ardından sarı-lacivertlilerin altyapısına geçmişti. Yusuf, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde, Avrupa'da bazı maçlarda forma giymişti.
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