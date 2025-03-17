Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin performansını ve maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini eleştirdi. İşte Çakar'ın o sözleri... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 09:59
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Çakar, Fenerbahçe'nin kritik bir puan kaybı yaşadığını ve şampiyonluk yolunda ciddi bir yara aldığını belirtti.
"FENERBAHÇE GOL POZİSYONU ÜRETEMEDİ"
Çakar, Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunu domine ettiğini ancak net gol pozisyonlarına giremediğini vurguladı.
Rangers maçının yorgunluğunun takımı olumsuz etkilediğini belirten Çakar, özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'nin tempo kaybettiğini ve Samsunspor'un 10 kişi kalmasına rağmen baskı kuramadığını söyledi.
Takımın bazı oyuncularını da eleştiren Çakar, Oğuz Aydın'ın çabasına rağmen takım arkadaşlarının ona ayak uyduramadığını, Talisca'nın ise beklentilerin çok uzağında olduğunu ifade etti.
"CİHAN AYDIN HATALI KARARLAR VERDİ"
Maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini de eleştiren Çakar, "Sonuca doğrudan etki etmedi ama çaldığı düdüklerin çoğu hatalıydı" dedi.
Verilen ve verilmeyen sarı kartların yanlış olduğunu belirten Çakar, Samsunsporlu oyuncunun gördüğü ikinci sarı kartın hatalı olduğunu savundu.
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