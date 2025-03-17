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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin performansını ve maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini eleştirdi. İşte Çakar'ın o sözleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 09:59
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Reeder Samsunspor'u konuk etti.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe'nin performansını ve maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini eleştirdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Çakar, Fenerbahçe'nin kritik bir puan kaybı yaşadığını ve şampiyonluk yolunda ciddi bir yara aldığını belirtti.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

"FENERBAHÇE GOL POZİSYONU ÜRETEMEDİ"

Çakar, Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunu domine ettiğini ancak net gol pozisyonlarına giremediğini vurguladı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Rangers maçının yorgunluğunun takımı olumsuz etkilediğini belirten Çakar, özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'nin tempo kaybettiğini ve Samsunspor'un 10 kişi kalmasına rağmen baskı kuramadığını söyledi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Takımın bazı oyuncularını da eleştiren Çakar, Oğuz Aydın'ın çabasına rağmen takım arkadaşlarının ona ayak uyduramadığını, Talisca'nın ise beklentilerin çok uzağında olduğunu ifade etti.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

"CİHAN AYDIN HATALI KARARLAR VERDİ"

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini de eleştiren Çakar, "Sonuca doğrudan etki etmedi ama çaldığı düdüklerin çoğu hatalıydı" dedi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'a eleştiri: "Hatalı kararlar verdi!"

Verilen ve verilmeyen sarı kartların yanlış olduğunu belirten Çakar, Samsunsporlu oyuncunun gördüğü ikinci sarı kartın hatalı olduğunu savundu.

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