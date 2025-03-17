28 şut 44 orta

Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'la golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'la şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Rakibi karşısında birçok atak girişiminde bulunan ancak bunları sonuçlandıramayan sarı-lacivertlilerin bu performansı istatistiklere de yansıdı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 28 şutta 6 isabet yakalarken, 44 ortanın da 17'sinde isabet sağlayabildi. 73. dakikada da Oğuz'un ortasında arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı giderken, sarı-lacivertliler skor tabelasını değiştiremedi. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aralık 2023'ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı.