  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe 28 şut 44 orta

28 şut 44 orta

Fenerbahçe, bir topunun direkten döndüğü 10 kişi Samsunspor karşısında 28 şut, 44 ortadan yararlanamadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 şut 44 orta

Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'la golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'la şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Rakibi karşısında birçok atak girişiminde bulunan ancak bunları sonuçlandıramayan sarı-lacivertlilerin bu performansı istatistiklere de yansıdı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 28 şutta 6 isabet yakalarken, 44 ortanın da 17'sinde isabet sağlayabildi. 73. dakikada da Oğuz'un ortasında arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı giderken, sarı-lacivertliler skor tabelasını değiştiremedi. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aralık 2023'ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı.

Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı!
G.Saray'da çılgın Victor Osimhen projesi!
DİĞER
Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Süper Lig devleri listeye damga vurdu...
Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!
Barış Alper'e derbide yakın takip!
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:21
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:21
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:20
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! 00:48
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:55
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:56
Daha Eski
Barış Alper'e derbide yakın takip! Barış Alper'e derbide yakın takip! 01:05
Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! 01:11
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:18
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:47
F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... 00:47
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:47