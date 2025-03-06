  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Hiçbir korkumuz yok!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Hiçbir korkumuz yok!"

Son dakika Fenerbahçe haberi | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'ı ağırlıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 19:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 19:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Hiçbir korkumuz yok!"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya'nın güçlü ekibi Glasgow Rangers'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri:

"HİÇBİR KORKUMUZ YOK"

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."

"İYİ GİDİYORUZ"

"Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara Cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."

REKLAM - Türk Telekom
Kupadaki derbiyi yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi
DİĞER
Babası Türkiye'de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli'deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
F.Bahçe'den yabancı hakem açıklaması! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neymar Brezilya Milli Takımı’na geri döndü! Neymar Brezilya Milli Takımı’na geri döndü! 19:09
Klopp, ten Hag'a yeşil ışık yakmadı! Klopp, ten Hag'a yeşil ışık yakmadı! 18:53
Buruk'tan taraftarlara: 'Rahatız merak etmeyin' Buruk'tan taraftarlara: 'Rahatız merak etmeyin' 18:33
Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman? 18:31
Manisa FK'da Taner Taşkın dönemi! Manisa FK'da Taner Taşkın dönemi! 18:16
Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı! Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı! 18:00
Daha Eski
İstanbulspor Sakaryaspor’u farklı geçti! İstanbulspor Sakaryaspor’u farklı geçti! 17:55
FENERBAHÇE - RANGERS CANLI MAÇ İZLE FENERBAHÇE - RANGERS CANLI MAÇ İZLE 17:50
Özel Olimpiyatlar Türkiye Torino'ya hazır! Özel Olimpiyatlar Türkiye Torino'ya hazır! 17:23
Kupadaki derbiyi yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi Kupadaki derbiyi yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi 16:36
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:18
Negredo kramponlarını astı! Negredo kramponlarını astı! 16:15