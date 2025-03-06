Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Hiçbir korkumuz yok!"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya'nın güçlü ekibi Glasgow Rangers'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri:

"HİÇBİR KORKUMUZ YOK"

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."

"İYİ GİDİYORUZ"

"Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara Cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."