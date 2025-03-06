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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor. İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcının eski takımından aldığı intikamı yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 10:02
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Jose Mourinho, son haftalarda oynattığı futbolla taraftarın takdirini topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Portekizli çalıştırıcı, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'i de rotasyona dahil ederek 19 yaşındaki futbolcudan istediği katkıyı aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Bu sezon savunmada doğan boşlukla şansını iyi değerlendiren ve Jose Mourinho'nun prensi olan, Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Premier Lig ekibi Tottenham, 19'lik solak savunmacıya yakından ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

The Sun'da yer alan habere göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Onvo Antalyaspor maçına gözlemci gönderdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Ancak Portekizli teknik adam, genç futbolcuyu yedekte bıraktı ve Tottenham'ın planını bozdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Haberde ayrıca Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılma şekline gönderme yapılarak İngiliz ekibinden 'intikamını aldığı' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Mourinho, 2019'da geldiği Tottenham'da takımı kupa finaline çıkardıktan sonra gönderilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Portekizli hocanın İngiliz ekibiyle olan ilişkisinin kötü olduğu biliniyor.

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