FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı

Portekizli çalıştırıcı, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'i de rotasyona dahil ederek 19 yaşındaki futbolcudan istediği katkıyı aldı.

Bu sezon savunmada doğan boşlukla şansını iyi değerlendiren ve Jose Mourinho'nun prensi olan, Avrupa devlerini peşine taktı.