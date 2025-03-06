FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor. İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcının eski takımından aldığı intikamı yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Premier Lig ekibi Tottenham, 19'lik solak savunmacıya yakından ilgi gösteriyor.
The Sun'da yer alan habere göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Onvo Antalyaspor maçına gözlemci gönderdi.
Ancak Portekizli teknik adam, genç futbolcuyu yedekte bıraktı ve Tottenham'ın planını bozdu.
Haberde ayrıca Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılma şekline gönderme yapılarak İngiliz ekibinden 'intikamını aldığı' ifadeleri kullanıldı.
Mourinho, 2019'da geldiği Tottenham'da takımı kupa finaline çıkardıktan sonra gönderilmişti.
Portekizli hocanın İngiliz ekibiyle olan ilişkisinin kötü olduğu biliniyor.
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