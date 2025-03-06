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Haberler Fenerbahçe Anderlecht referansı

Anderlecht referansı

Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı- lacivertliler, zafer planlarını belirledi. Fenerbahçe, Rangers karşısında hücum kalitesi ve tecrübesine güveniyor. Jose Mourinho, tıpkı Anderlecht eşleşmesindeki gibi ilk maçta Kadıköy'de skor avantajı hedefliyor. Belçika ekibi karşısında Kadıköy'de ilk maçı 3-0 kazanarak rövanşa elini güçlendiren Fenerbahçe turu atlamıştı. Edin Dzeko ve En-Nesyri ikilisini forvette oynatacak Mourinho; Tadic ile Talisca'yı da hücum gücü olarak değerlendirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Anderlecht referansı

Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı- lacivertliler, zafer planlarını belirledi. Fenerbahçe, Rangers karşısında hücum kalitesi ve tecrübesine güveniyor. Jose Mourinho, tıpkı Anderlecht eşleşmesindeki gibi ilk maçta Kadıköy'de skor avantajı hedefliyor. Belçika ekibi karşısında Kadıköy'de ilk maçı 3-0 kazanarak rövanşa elini güçlendiren Fenerbahçe turu atlamıştı. Edin Dzeko ve En-Nesyri ikilisini forvette oynatacak Mourinho; Tadic ile Talisca'yı da hücum gücü olarak değerlendirecek.

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