Anderlecht referansı

Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı- lacivertliler, zafer planlarını belirledi. Fenerbahçe, Rangers karşısında hücum kalitesi ve tecrübesine güveniyor. Jose Mourinho, tıpkı Anderlecht eşleşmesindeki gibi ilk maçta Kadıköy'de skor avantajı hedefliyor. Belçika ekibi karşısında Kadıköy'de ilk maçı 3-0 kazanarak rövanşa elini güçlendiren Fenerbahçe turu atlamıştı. Edin Dzeko ve En-Nesyri ikilisini forvette oynatacak Mourinho; Tadic ile Talisca'yı da hücum gücü olarak değerlendirecek.