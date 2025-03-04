FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası derbiyi yöneten Slavko Vincic'in odasına giderek Sloven hakemi tebrik etmişti. Mourinho'nun hakem odasına Vincic'e söylediği söz ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun hakem odasına giderek Slavko Vincic'i bizzat tebrik ettiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansımıştı.
Portekizli çalıştırıcı ise maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.
Derbinin ardından hakem odasına giden Jose Mourinho'nun Slavko Vincic'e söylediği söz ortaya çıktı.
"BUNLAR KORKAK"
Hürriyet'te yer alan habere göre; Vincic'e yönelik övgü dolu ifadeler kullanan Mourinho'nun maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ı göstererek, "Bunlar korkak" dediği iddia edildi.
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