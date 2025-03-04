FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcı ise maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.