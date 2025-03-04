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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası derbiyi yöneten Slavko Vincic'in odasına giderek Sloven hakemi tebrik etmişti. Mourinho'nun hakem odasına Vincic'e söylediği söz ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 09:48
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FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Golsüz beraberlike noktalanan mücadele sonrası iki takım arasında demeç savaşları yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray cephesi, maçı yöneten Slavko Vincic'ten memnun olmazken, Fenerbahçe cephesiyse tam tersi olarak Sloven hakemin yönetiminden memnun olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun hakem odasına giderek Slavko Vincic'i bizzat tebrik ettiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcı ise maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

Derbinin ardından hakem odasına giden Jose Mourinho'nun Slavko Vincic'e söylediği söz ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı

"BUNLAR KORKAK"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Vincic'e yönelik övgü dolu ifadeler kullanan Mourinho'nun maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ı göstererek, "Bunlar korkak" dediği iddia edildi.

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