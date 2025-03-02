Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? F.Bahçe-O. Antalyaspor ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde iç saha avantajını kullanmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Kanarya, 58 puanla ikinci sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu ile küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada bulunuyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri etkili oyununu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK deplasmanında rakip fileleri havalandırmayı başaran Faslı golcü, bu sezon oynadığı 38 maçta 25 gol ve 5 asist yaptı.

TALISCA ISINMAYA BAŞLADI

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Ceza sahası dışından çektiği etkili şutlarla rakiplere zor anlar yaşatan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 4 gol kaydederken, henüz asist katkısında bulunamadı.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Antalyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ve 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Kanarya, tekrar 3 puan alarak seri yakalamayı hedefliyor. 58 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında yara almadan puan farkını kapatmak istiyor.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 maç ceza alan Jose Mourinho'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Onvo Antalyaspor maçında takımının başında olamayacak Portekizli çalıştırıcı, kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek.

KANARYA'DA KİMLER EKSİK?

Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisi devam ediyor. Ligin 26. haftasında oynanacak mücadelede sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Antalyaspor, son 5 lig maçını da kaybetmedi. Bu maçlarda; 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Akdeniz ekibi, en son mağlubiyetini ise Göztepe deplasmanında aldı. Fenerbahçe karşısında da puan ya da puanlar almak isteyen Antalyaspor'un nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 65. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Antalyaspor 65. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 42'sini sarı-lacivertliler kazanırken, 9 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.