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Haberler Fenerbahçe Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası yaptığı açıklamalar, Türk futbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Derbinin ardından Mourinho'nun kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi, Galatasaray cephesi tarafından ırkçılık olarak nitelendirildi. Mourinho'nun sözlerinin bu şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda hukukçular farklı değerlendirmelerde bulundu. İşte uzmanların bu konudaki görüşleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 09:15 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 09:19
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Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası yaptığı açıklamalar Türk futbolunda yeni bir tartışma başlattı.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi Galatasaray tarafından ırkçılık olarak değerlendirildi.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Fenerbahçe ise bu suçlamaya karşı çıkarken hukukçuların konuyla ilgili görüşleri merak konusu oldu.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Hürriyet gazetesine konuşan hukukçuların değerlendirmelerine göre, Mourinho'nun sözleri ırkçılık olarak nitelendirilmek için yetersiz kalıyor.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı Avukat Emin Özkurt, bu ifadelerin kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir benzetme olduğunu belirterek, "Bu sözlerin ırkçılık olarak değerlendirilmesi hukuken zorlama bir yorum olur. Ancak Mourinho'nun Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamına giren 'Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme' başlığı altında değerlendirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Mourinho'ya hakaretten üç maç ceza verilmesi olasılığı yüksek" dedi.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Spor Hukukçusu Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu ise Mourinho'nun sözlerinin etik olmadığını vurgulayarak, "Bu sözler 'aslan gibi mücadele etti' ya da 'çita gibi hızlı' benzetmeleriyle aynı kategoride. Bu tür ifadeler ırkçılık kapsamında değerlendirilemez. Türkiye'de bu tarz söylemler daha önce de ırkçılık sayılmamıştır" şeklinde konuştu.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz, Mourinho'nun ifadelerinin spor ahlakı açısından tartışmalı olduğunu belirtirken, "Bu sözler kaba ve rahatsız edici olsa da ceza hukuku açısından bir yaptırım gerektirmez. Ancak hukuk davasına konu edilebilir" dedi.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör ise Mourinho'nun açıklamalarının bağlamından koparılmaması gerektiğini savunarak, "Bu ifadeler, maç sonrası duygusal bir tepki olarak değerlendirilmelidir. Uzun vadeli bir anlam taşımadığı için suç unsuru oluşturmaz" yorumunda bulundu.

Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Galatasaray'ın konuyu uluslararası platformlara taşımasının hukuken mümkün olmadığı belirtilirken sürecin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tutarlı ve somut gerekçelerle alacağı kararlara bağlı olduğu vurgulandı.

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