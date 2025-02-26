Irkçılık mı hakaret mi? Mourinho’nun sözlerine hukukçulardan farklı yorumlar

Hürriyet gazetesine konuşan hukukçuların değerlendirmelerine göre, Mourinho'nun sözleri ırkçılık olarak nitelendirilmek için yetersiz kalıyor.

CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı Avukat Emin Özkurt, bu ifadelerin kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir benzetme olduğunu belirterek, "Bu sözlerin ırkçılık olarak değerlendirilmesi hukuken zorlama bir yorum olur. Ancak Mourinho'nun Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamına giren 'Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme' başlığı altında değerlendirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Mourinho'ya hakaretten üç maç ceza verilmesi olasılığı yüksek" dedi.